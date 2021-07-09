Bakan Koca'dan yürek ısıtan paylaşım!

Bakan Koca, TBMM Genel Kurulu’ndan geçen Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.



Koca, köpeği ile çekildiği fotoğrafı paylaşırken "Sevginin, iyi davranışın hayvanlardan esirgenmesini anlamak mümkün değil. Azdır da. Her can sevgiyi hak eder. Sevgi ise bizim en insanca özelliğimiz. Hayvanları Koruma Kanununun Yüce Meclisten geçmiş olmasından çok mutlu oldum. Katkısı olanları kutlarım" ifadelerini kullandı.