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Bakan Gül: Reform adımlarına devam etmekte kararlıyız!

Bakan Gül: Reform adımlarına devam etmekte kararlıyız!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 4. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda kabulüne ilişkin "Herkes için güven veren adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmekte kararlıyız." dedi.

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 00:55
Bakan Gül: Reform adımlarına devam etmekte kararlıyız!

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 4. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini anımsattı.

Paketin ülkeye, millete, adalet sistemine hayırlı olmasını dileyen ve katkı sunan tüm milletvekillerine şükranlarını sunan Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı hedeflerimizin uygulama tarafından benimsenmesini ve yasal değişikliklerin hayata geçirilmesini hassasiyetle takip ediyoruz. Herkes için güven veren adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

 
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