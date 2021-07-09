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Aşk Mantık İntikam Yeni Bölümde Neler Olacak? Aşk Mantık İntikam Oyuncuları Aşk Mantık İntikam Nerede Çekiliyor?

Aşk Mantık İntikam Yeni Bölümde Neler Olacak? Aşk Mantık İntikam Oyuncuları Aşk Mantık İntikam Nerede Çekiliyor?

FOX TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Aşk Mantık İntikam bu akşam yeni bölümüyle seyircinin karşısına çıkacak! Milyonlarca izleyiciye sahip olan dizi gerek yurt içi gerekse yurtdışında yankı uyandırdı! Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam oyuncuları ve isimleri

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 10:35
Aşk Mantık İntikam Yeni Bölümde Neler Olacak? Aşk Mantık İntikam Oyuncuları Aşk Mantık İntikam Nerede Çekiliyor?

Aşk Mantık İntikam yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı! Farklı konusu ve birbirinden başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi pek çok kişinin ilgi odağı haline geldi. İşte sevilen dizi Aşk Mantık İntikam nerede çekiliyor? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak?

Aşk Mantık İntikam Yeni Bölümde Neler Olacak?


Aşk Mantık İntkam 4. Bölüm bu akşam FOX TV ekranlarına gelecek! 9 Temmuz 2021 Cuma akşamı ekranlara gelecek olan Aşk Mantık İntikam yeni bölüm seyircinin beğenisini toplayacak! Ozan'ın Esra'ya olan ilgisi ve içinde halledemediği aşkı kıskançlık ile ortaya çıkacak! Çağla'nın Ozan'a olan aşkını fark edecek olan Esra ise Ozan'a karşı kıskançlığıyla gündeme gelecek!

Esra ve Ozan'ın partide gerilimi dikkat çekerken Çınar'ın Esra'ya olan ilgisi kıskançlık tohumlarını ortaya çıkaracak. Ozan'ın eski eşi ile ilgili söylenen sözler Esra'yı sinirlendirirken Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? sorusu seyircinin odak noktası oldu! Peki, Aşk Mantık İntikam oyuncuları ve isimleri nelerdir?



Aşk Mantık İntikam Oyuncuları ve İsimleri


İşte FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam oyuncuları ve isimleri;

•Esra Erten (Burcu Özberk)

•Ozan Korfalı (İlhan Şen)

•Çınar Yılmaz (Burak Yörük)

•Çağla Yılmaz (Melisa Döngel)

•Zümrüt Korfalı (Günay Karacaoğlu)

•Menekşe Erten (Zeynep Kankonde)

•Ekrem Erten (Mehmet Korhan Fırat)

•Yalçın Erten (Süleyman Atanısev)

•Reyhan Korfalı (Birgül Ulusoy )



Aşk Mantık İntikam Nerede Çekiliyor?


FOX TV ekranlarında her Cuma seyircisiyle buluşan Aşk Mantık İntikam hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi de Aşk Mantık İntikam nerede çekiliyor? Sorusudur. Başrollerinde Melis Döngel, Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin çekimleri İstanbul'da Fatih ve Balat semtlerinde çekilmektedir.

Aşk Mantık İntikam her Cuma saat 20.00'da yeni bölümleriyle FOX TV'de!

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