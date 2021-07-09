Alt yapı çöktü New York sular altında kaldı!

Amerika'nın en kalabalık şehirlerinden biri olan New York'ta etkili olan yağışların ardından metro istasyonlarında su baskınları meydana geldi.



Yaşanan rezillik, amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.



Tavanlardan akan sular büyük tehlike oluşturdu.



Amerikalılar, su baskınına karşı kendi çözümlerini üretmeye çalıştı.



İstasyonlarda suyla kaplı merdivenleri aşmak isteyenler, bacaklarına geçirdikleri çöp poşetleriyle ilerlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı.



Tavanlardan akan sular nedeniyle bazıları da çöp poşetlerini üzerine giydi.