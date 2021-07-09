ABD'li bankadan flaş açıklama!

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, salgın öncesi hareketlilik dönemine en hızlı dönecek olan gelişmekte olan ülkelerin Türkiye, Hindistan, Singapur ve Brezilya olacağını açıkladı.



ABD'li banka tarafından yayımlanan raporda, salgın öncesi döneme dönmesi en uzun süre alacak ülkeler arasında Filipinler, Peru, Güney Afrika, Tayland ve Kolombiya'nın bulunduğu ifade edildi.



Raporda yer alan değerlendirmede, normale dönüş için gerekli olan aşı eşiklerinin ülkeden ülkeye değiştiği bu yüzden sonuçların ülkelerin performansına göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

