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3 bin hakimin görevi değişti

3 bin hakimin görevi değişti

Yargı teşkilatının merakla beklediği Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Yetki Kararnamesi, HSK Birinci Dairesi’nin gerçekleştirdiği toplantı sonrası tamamlandı. Bu kapsamda yetkileri verilen başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere kritik görevlere yeni isimler atandı.

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 00:37
3 bin hakimin görevi değişti

Yargı teşkilatının merakla beklediği Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Yetki Kararnamesi, tamamlandı. Kararname ile görev yerleri değişen Hakimlerin adliyelerdeki yetkileri belirlendi. Buna göre; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kritik görevlere yeni isimler atandı. HSK Genel Sekreterliği'nce hazırlanan Yetki Kararnamesi taslağını, Başkan Halil Koç ve üyeler Hamit Kocabey, Ömür Topaç, İbrahim Kolcu, Hasan Yılmaz ile Ömer Faruk Yıldırım'dan oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire heyeti Kararname'ye son şeklini vermek üzere bugün saat 10.30'da toplandı. Toplantıda, HSK Genel Sekreteri Seyfi Han ve Genel Sekreter Yardımcısı Reşat Sağlık'ta hazır bulundu. Yaklaşık 8 saat süren toplantı sonrası Kararname HSK'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bin 575 Adli Yargı ve 467 İlk Derece Mahkemeleri Hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesinin tamamlandığını açıkladı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

HSK Birinci Dairesi'nce, 25 Mayıs'ta Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Yaz Kararnamesi ilan edildi. Kararname ile adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 Hakim ve Savcının görev yeri değiştirildi ve ardından gözler Yetki Kararnamesi'ne çevrildi. Talep toplama işlemi yaklaşık 20 gün önce tamamlandı ve HSK Genel Sekreterliği gelen talepler üzerinde ki incelemelerini tamamladı. HSK Birinci Dairesi bugün saat 10.30'da Yaz Yetki Kararnamesi'ne son şeklini vermek üzere toplandı.

 
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