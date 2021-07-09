2,5 yıl sonra ilk kez! Gözler Başkan Erdoğan'da!

Başkan Erdoğan 2,5 yıl sonra ilk kez Diyarbakır'da olacak. Ziyaret öncesi şehirde heyecan zirve yaparken hazırlıklar tamamlanmak üzere.





BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI



DİYARBAKIR ANNELERİ'Nİ ZİYARET EDECEK



2,5 YIL SONRA İLK ZİYARET



'DİYARBAKIR TARİHİ BİR GÜN YAŞAYACAK'



'DİYARBAKIR'DA BAŞKA MÜJDELER DE VERECEK'



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'da AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak. Erdoğan ardından Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'ne katılacak.Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığı evlatlarına kavuşmak için 676 gündür bekleyen Diyarbakır Anneleri'ni de ziyaret edecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019'da ziyaret etmişti. Erdoğan, 2,5 yıllık aranın ardından Diyarbakır'a gelerek vatandaşlarla bir araya gelecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 19 yıl önce tüm Türkiye'yi kapsayan konut üretim seferberliği başladı. Bu süreçte konut ve sosyal donatı üretiminde öne çıkan TOKİ, Türkiye'nin imar ve inşasına çok önemli katkılar sundu.Diyarbakır'da, özellikle de Sur ilçesi ihyasında önemli bir rol üstlenen TOKİ'nin 1 milyonuncu konut anahtarının teslim töreninde Başkan Erdoğan video konferans sistemi üzerinden katıldığı törende, Vali Münir Karaloğlu'na 'Cuma gününe hazır mısınız?' sorusuna Vali Karaloğlu, bunun üzerine 'Bütün şehir heyecanla zatıalinizi bekliyoruz. İnşallah, Cuma günü Diyarbakır tarihi bir gün yaşayacak' diyerek, Diyarbakır'ın coşkusunu dile getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanan Diyarbakır'da il genelinde yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen projeler şehrin çehresini değiştirdi.Tarihi mekanlardaki restorasyon ve ihya çalışmalarından, gençlere dönük yatırımlara, yol, kaldırım ve altyapı hizmetlerinden kent meydanı ve millet bahçelerine, hafif raylı sisteme kadar bir çok projeyle daha iyi bir Diyarbakır oluşturuluyor.Diyarbakır'da her cadde ve sokaklara 'Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'a hoş geldiniz' diye pankartlar asarak Erdoğan'ın yolunu gözlemeye başladı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada 'Sayın Cumhurbaşkanımız, anneleri Ramazan'da kabul etti. Şimdi onlarla yine bir araya gelecek.Bu sefer anlamlı bir buluşma olacak. Kadın vekillerimizin daha yoğun bir talebi olduğunu görüyoruz. 10 bine yakın yurttaşımız bu anneleri ziyaret etti. İnşallah yakında başka müjdeler de verecek. Kapsamlı bir Diyarbakır programı gerçekleşecek.' ifadelerini kullanmıştı.