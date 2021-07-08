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Uçan Kale TSK'ya teslim edildi!

Uçan Kale TSK'ya teslim edildi!

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri Açılışı, Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne katıldı. Türkiye'yi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarmak için yatırımların artarak devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Sınır ötesi harekatlarda sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Terör örgütlerin elebaşları meşru siyasetçi gibi kırmızı halılar serilerek ağırlandı. Bu ikiyüzlülükleri esefle takip ederken kendi hazırlıklarımıza da hız veriyoruz." dedi.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 18:18
Uçan Kale TSK'ya teslim edildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri Açılışı, Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda bu projeyi rekor seviyede tamamladık. Bu önemli projeyle aynı anda iki uçağın yenilemesinin yapılabileceği ülkemize kazandırdık. Yılda 125 milyon liranın ülkemizde kalması sağlanmıştır. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ilk ve tek bakım yenileme onarım merkezi haline gelmiştir.

"DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEĞİZ"

Ülkemizin savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Geçmişte dışa bağımlılığın bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Türküne sahip çıktığımız için üç yıl boyunca bırakın parasını peşin ödediğimiz uçakların verilmesini, bakım ve onarım için gönderdiğimiz uçaklar bile bize teslim edilmedi. Hatta hangarda saklama gereği tutulan uçaklar için masraflar bize ödettirildi.

Sınır ötesi harekatlarda sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Terör örgütlerin elebaşları meşru siyasetçi gibi kırmızı halılar serilerek ağırlandı. Bu ikiyüzlülükleri esefle takip ederken kendi hazırlıklarımıza da hız veriyoruz.

Savunma sanayi atalete tahammülü olmayan bir sektördür. Bunun yolu da kamu kaynaklarının etkin kullanımı yanında özel sektörün dinamizminden faydalanmaktan geçiyor. Bu alanda devletler daha çok strateji belirleyen, istikamet çizen konumundayken özel şirketler ise geliştiren, üreten, teslim eden bir konumdadır.

Birilerinin sürekli peşkeş çekiyorlar diyerek karaladığı projeler Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır. Özel sektör kuruluşlarımız çok sınırlı imkanlarla çok büyük başarılara imza atıyorlar. Harekatlarımızda kullandığımız SİHA ve uçak bombalarından, tank ve top mühimmatlarına kadar kamu ve özel sektör üretimiyle tedariklerini gerçekleştiriyoruz.

"İHA, SİHA VE TİHA'DA İLK 3-4 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Savunma sanayi alanında deneyim sahibi, uzmanlaşmış, nitelikli bir insan kaynağımız da oluşuyor. İHA, SİHA ve TİHA yönetiminde artık dünyanın 3. 4. ülkesiyiz. Biz işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz. Bugün yerlileştirme ve millileştirme faaliyetleri kapsamında 10 firmamıza sertifikalarını veriyoruz. Türk savunma sanayinin üretim kapasitesi daha da artacak inşallah ülkemiz hedeflerine çok daha hızlı ulaşacaktır."

 
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