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Ekonomi
THY'den büyük gurur! Avrupa'da ikinci...

THY'den büyük gurur! Avrupa'da ikinci...

Türk Hava Yolları (THY) günde 1144 seferle Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren 2. havayolu firması oldu.

Ekonomi / 8 Temmuz 2021 Perşembe 17:16
THY'den büyük gurur! Avrupa'da ikinci...

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) verilereine göre, aşılamanın hızlanması ile birlikte Avrupa havayolu trafiiği artıyor.

Kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla çıkışa geçen İrlanda havayolu firması Ryanair, günlük 1655 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan havayolu oldu. THY, günlük 1144 uçuşla ikinci sırada yer alırken 804 seferle Air France üçüncü oldu.



Raporda, Pegasus Havayolları da Avrupa'da en çok uçan havayolları listesinde 8. sırada yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 493 olarak açıklandı.

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