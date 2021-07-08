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Randevular tekrar açıldı! Kovid-19 geçirenler dikkat!

Randevular tekrar açıldı! Kovid-19 geçirenler dikkat!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 geçirenlerin isterlerse 2. doz aşı yaptırabileceklerini açıkladı.

Sağlık / 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:53
Randevular tekrar açıldı! Kovid-19 geçirenler dikkat!

Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Kovid-19 geçirenlere, iki doz yerine tek doz aşı uygulanmasının yeterli olacağı bildirilmişti. Bu kapsamda, hastalığı geçiren ve bir doz aşı olanların ikinci doz randevuları iptal edilmişti.

BAKAN KOCA AÇIKLADI


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hastalığı geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini belirtti.

Bu kapsamda, Kovid-19 geçiren ve tek doz aşı olanların daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı. Hastalığı geçirenlerden hem bir doz hem de iki doz yaptıranlar, aşı sertifikalarını e-nabız veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamaları üzerinden oluşturabilecek.

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