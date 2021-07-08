İsveç'te uçak düştü!

İsveç'in Orebro kenti yakınlarında paraşütle atlamak için dizayn edilmiş bir uçağın kalkışın ardından düştüğü bildirildi.



Uçakta 9 kişinin olduğu aktarılırken, uçaktakilerin durumu hakkında henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi. Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden Emil Gustavsson basına verdiği demeçte, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçaktakiler hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.



ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR



Polis Sözcüsü Lars Hedelin, olayı 'tam bir kaza' olarak nitelendirerek, kazada çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi.