Bozcaada'da korkutan yangın!

Çanakkale'nn Bozcaada ilçesinde, Pavli Çamlığı bölgesinde nedeni henüz belirlenmeyen bir yangın meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Görevliler, karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla alevlere müdahalede bulundu.



Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek verdi.



Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına devam ediyor.