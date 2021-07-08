Bitcoin'de heyecanlandıran gelişme!

Sert düşüşlerin yaşandığı kripto para piyasasında son dakika gelişmeleri ardı ardın yaşanıyor. Bitcoin fiyatında son dönemde oldukça yüksek volatilite görüldü. Kripto paranın fiyatı ise şimdilerde 36 bin doların altında oldukça dar bir alanda seyrediyor. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto parası geçtiğimiz yılın bu döneminde olduğu seviyelerin çok üzerinde olsa da, nisan ayında ulaştığı zirve noktasının %40 gerisinde işlem görüyor.



BİTCOİN İÇİN KRİTİK SEVİYE 38 BİN DOLAR



Forbes'un haberine göre Bitcoin rallisinin yeniden alevlenmesi için kripto paranın aşması gereken kilit seviye ise 38 bin dolar. Bu seviyenin üzerinde rallinin yeniden başlama ihtimali oldukça yüksek. Özellikle de vadeli piyasalarının kalabalık olmadığı bir noktada ihtimal daha da yükseliyor. Kripto para alanındaki birçok yatırımcı Bitcoin fiyatındaki günlük hareketleri izliyor.



BİTCOİN'İ YÜKSELTECEK 2 FAKTÖR



Bitcoin'in fiyatı 38 bin doları geçtiği takdirde önemli bir teknik eşiği geride bırakmış olacak. Ancak sorun Bitcoin'in sürekli dar bir alanda işlem görmeye devam ediyor olması. Bu nedenle de aşağı yönlü bir düzeltme de, yukarı yönlü bir hareket de görülemiyor. Bitcoin'i 38 bin dolar seviyesine çıkarabilecek iki faktör var. Bunlardan bir tanesi madenci kapitülasyonları.



Bitcoin'deki hash oranı Çin'in yerel madencilik sektörü üzerindeki baskılarının artmasıyla birlikte düşüşe geçti. Geçmişe bakıldığında Bitcoin ağının işlemci gücünü ölçmek için kullanılan hash oranındaki her sert düşüşte, bir dip noktası görüldü ve birçok madencinin kapitülasyon almasına neden oldu. İkincisi, vadeli piyasalarından gelen istikrarlı satış baskısı.



Önde gelen birçok borsada Bitcoin'in vadeli fiyatı son haftalarda eksideydi. Bu ise kripto türev araçları piyasalarında bulunan birçok yatırımcının Bitcoin alımı yapmak yerine satış yaptığını ya da açığa satışa geçtiğini gösteriyor. Satış baskısı çok yoğun hale geldiğinde, bir açığa satış sıkışması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Bitcoin vadeli işlemler piyasasında fonlama oranı adı verilen bir mekanizma bulunuyor.



ÇİN'DEN BİTCOİN'E KARŞI BİR HAMLE DAHA



Çin merkez bankası salı günü kripto para işlemlerine dahil olduğundan şüphelendiği Pekin merkezli bir yazılım firmasının kapatılmasını isteyerek, şirketleri kripto parayla ilgili işletmelere destek olmama konusunda uyardı.



BİTCOİN 32-33 BİN DOLAR ARALIĞINDA İŞLEM GÖRÜYOR



Borsalar bu mekanizmayı piyasalardaki azınlığı ödüllendirmek için kullanıyor. Örneğin piyasalarda alıcılar çoğunluktaysa vadeli fonlama oranı genellikle %0,01'in üzerinde seyrediyor. Bu da alıcıların satıcılara her sekiz saatte bir pozisyonlarının %0,01'ini vermeleri gerektiği anlamına geliyor. Son haftalarda Bitcoin vadelilerinde fonlama oranı -%0,01 seviyesinde.



Bu tür piyasalar alıcıları desteklediği için, bir açığa satış sıkışması ihtimalini yükseltiyor. Yine de ekonomistler ve analistlerin kripto piyasalarına yönelik endişeleri bulunuyor. Bunlar arasında stablecoinler konusundaki olumsuzluklar ve madencilik sektörüne yönelik negatif bakış açısı da yer alıyor.

