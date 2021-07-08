Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 10 gün içindeki aşılama oranını duyurdu. Bakan Koca "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de gerçekleşen aşılama sayısıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Türkiye'de toplam aşılama sayısı 55 milyon 700 bin sınırını aşarken son 10 günde 8 milyon doz aşı yapıldı.
AŞILAMA HIZLA DEVAM EDİYOR
Bakan Fahrettin Koca'dan 'Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti.' paylaşımı geldi. Koca 'İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri.' diye ekledi.
SON 24 SAATİN VAKA SAYISI 5 BİN 160
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.