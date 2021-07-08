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Sağlık
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması!

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 10 gün içindeki aşılama oranını duyurdu. Bakan Koca "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti." dedi.

Sağlık / 8 Temmuz 2021 Perşembe 12:45
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de gerçekleşen aşılama sayısıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Türkiye'de toplam aşılama sayısı 55 milyon 700 bin sınırını aşarken son 10 günde 8 milyon doz aşı yapıldı.

AŞILAMA HIZLA DEVAM EDİYOR

Bakan Fahrettin Koca'dan 'Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti.' paylaşımı geldi. Koca 'İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri.' diye ekledi.

SON 24 SAATİN VAKA SAYISI 5 BİN 160

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

KAÇ DOZ AŞI VAR? UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 55 MİLYONU AŞTI


Ülke genelinde toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 37 milyondan fazlayken 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 16 milyonu aştı. Toplam uygulanan doz miktarı ise 55 milyon 700 bini geçti.

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