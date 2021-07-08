Akbank'tan ATM açıklaması!

Akbank'ın Twitter hesabından, bankanın hizmet kesintileri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz" denildi.



Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:



"12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir."



ATM'lerin ve kartlı işlemlerin devreye girmesiyle Müşteri İletişim Merkezi'nin de hizmet vermeye başladığı duyuruldu.