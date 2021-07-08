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ABD Başkanı Biden, tarih verdi! Bir devir sona eriyor!

ABD Başkanı Biden, tarih verdi! Bir devir sona eriyor!

ABD Başkanı Joe Biden, dünya kamuoyunun merakla beklediği duyuruyu yaptı. Biden, Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin görev süresinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı..

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 21:38
ABD Başkanı Biden, tarih verdi! Bir devir sona eriyor!

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

"EĞER ORADA KALSAYDIK..."

Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığının çok düşük olduğunu belirten Biden, "Taliban, askeri açıdan 2001'den bu yana en güçlü durumda. Orada kalsaydık askerlerimiz daha çok saldırıya uğrayacaktı" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Jen Psaki, günlük basın toplantısında, ABD ordusu ile Afganistan'ın işgalinden bu yana çalışmış olan çoğunluğu tercümanlardan oluşan Afganların özel vize süreçlerine hız verdiklerini söyledi.

"BİNLERCE AFGANI ÜLKE DIŞINA ÇIKARMAK ÜZERE BİR PLANLAMA YAPTIK"

Psaki, "Kongre ile de yakın çalışıyoruz bu konuda. Binlerce Afganı aileleri ile birlikte ülke dışına çıkarmak üzere bir planlama yaptık. Bu planlamada ABD'deki bazı askeri üsler ve üçüncü ülkeler belirledik. Askerlerimiz tamamen çekilmeden bu Afganlar üçüncü ülkelere taşınacak." diye konuştu.

Hangi ülkelerden bahsettiği konusunda detay vermeyen Psaki, bu taşınma sürecinin ise ağustos itibariyle başlayacağını kaydetti. ABD'nin Pasifik'teki Guam adası dahil, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın da Afganların geçici olarak götürüleceği ülkeler olduğu iddia ediliyor.

"KAZANILMAMIŞ BİR SAVAŞ"

ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'daki durumun oldukça zor olacağını zaten beklediklerini dile getiren Psaki, "Bugün aldığımız kararı (Afganistan'dan çekilme) almamış olsaydık sonuçları çok daha ağır olurdu." diye konuştu.

Psaki, Afganistan savaşı için bir zafer ilanı yapmayacaklarını vurgulayarak, "Bu, 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş." ifadelerini kullandı.

 
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