8 Temmuz koronavirüs tablosu!

Aşılamada seferberlik tam gaz devam ederken günlük koronavirüs (corona virüsü) tablosunda son durum belli oldu.



Sağlık Bakanlığı'nın 8 Temmuz verilerine göre son 24 saatte 226 bin 427 test yapılırken 5 bin 171 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti.



Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 5 bin 12 olarak açıklandı.



AŞILAMADA MUĞLA'NIN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR



Aşılamada Covid-19 gelişmeleriyle ilgili yeni ekrana geçilen 4 Temmuz'dan bu yana süren durum bugün de devam etti. Muğla yüzde 81.3 aşılama yüzdesiyle aşı seferberliğinde en önde ilerlemeye devam ederken, Siirt yüzde 29.6 ile son sırada bulunuyor.







