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8 Temmuz koronavirüs tablosu!

8 Temmuz koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 48 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 171 kişinin ise testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 20:38
8 Temmuz koronavirüs tablosu!

Aşılamada seferberlik tam gaz devam ederken günlük koronavirüs (corona virüsü) tablosunda son durum belli oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın 8 Temmuz verilerine göre son 24 saatte 226 bin 427 test yapılırken 5 bin 171 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 5 bin 12 olarak açıklandı.

AŞILAMADA MUĞLA'NIN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Aşılamada Covid-19 gelişmeleriyle ilgili yeni ekrana geçilen 4 Temmuz'dan bu yana süren durum bugün de devam etti. Muğla yüzde 81.3 aşılama yüzdesiyle aşı seferberliğinde en önde ilerlemeye devam ederken, Siirt yüzde 29.6 ile son sırada bulunuyor.



 
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