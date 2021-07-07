TRT'den dizi severlere müjde!

Masumlar Apartmanı ile Gönül Dağı dizileri başarılı kıs sezonunun ardından yazın da izleyici ile buluşacak.



İzleyemeyen ya da kaçıran izleyiciler için yaz ayında tekrar olarak ekranlara gelecek. Seyirci yaz sezonunda da beğendikleri iki diziyi tekrar izleme fırsatı bulabilecek.



GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Başrollerinde Gülsim Ali ve Berk Atan başrollerinde yer alacağı Gönül Dağı dizisi 30. bölümde sezon finali yapıp kış sezonuna veda etmişti. Gönül Dağı dizisi TRT 1'in yeni aldığı karara göre hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.Bu pazartesi itibariyle Gönül Dağı tekrarlarıyla 12.20'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.Gönül Dağı dizisi kış sezonunda cumartesi günleri ekrana geliyordu.Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun oynadığı Masumlar Apartmanı adlı dizi de 37. bölüm ile kış sezonu için sevenlerine veda etmişti. Eylül ayına kadar ekranlara gelmeyecek olan dizilerin alınan kararla yaz ayında tekrar bölümlerinin ekrana gelmesine karar verildi.Masumlar Apartmanı hafta içi her gün ekrana gelecek. Pazartesi itibariyle Masumlar apartmanı 15.25'te TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.Masumlar Apartmanı kış sezonu boyunca salı günleri ekrana geliyordu.İki yapımın tekrar yayınlanması ise izleyici tarafından oldukça büyük bir sevinç yarattı.