USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa
Televizyon
TRT'den dizi severlere müjde!

TRT'den dizi severlere müjde!

TRT1, Masumlar Apartmanı ile Gönül Dağı dizilerinin yaz sezonunda yeniden izleyici ile buluşacağını duyurdu. Peki Masumlar apartmanı ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı saat kaçta? Gönül Dağı saat kaçta? İşte tüm detaylar...

Televizyon / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:02
TRT'den dizi severlere müjde!

Masumlar Apartmanı ile Gönül Dağı dizileri başarılı kıs sezonunun ardından yazın da izleyici ile buluşacak.

İzleyemeyen ya da kaçıran izleyiciler için yaz ayında tekrar olarak ekranlara gelecek. Seyirci yaz sezonunda da beğendikleri iki diziyi tekrar izleme fırsatı bulabilecek.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?


Başrollerinde Gülsim Ali ve Berk Atan başrollerinde yer alacağı Gönül Dağı dizisi 30. bölümde sezon finali yapıp kış sezonuna veda etmişti. Gönül Dağı dizisi TRT 1'in yeni aldığı karara göre hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Bu pazartesi itibariyle Gönül Dağı tekrarlarıyla 12.20'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Gönül Dağı dizisi kış sezonunda cumartesi günleri ekrana geliyordu.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun oynadığı Masumlar Apartmanı adlı dizi de 37. bölüm ile kış sezonu için sevenlerine veda etmişti. Eylül ayına kadar ekranlara gelmeyecek olan dizilerin alınan kararla yaz ayında tekrar bölümlerinin ekrana gelmesine karar verildi.

Masumlar Apartmanı hafta içi her gün ekrana gelecek. Pazartesi itibariyle Masumlar apartmanı 15.25'te TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı kış sezonu boyunca salı günleri ekrana geliyordu.

İki yapımın tekrar yayınlanması ise izleyici tarafından oldukça büyük bir sevinç yarattı.

Masumlar Apartmanı Ne ZamanGönül Dağı Ne ZamanMasumlar Apartmanı Saat KaçtaGönül Dağı Saat KaçtaTrt Dizileri

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a