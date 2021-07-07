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CHP'den Livaneli'ye sert tepki! Livaneli kimin maşası?

CHP'den Livaneli'ye sert tepki! Livaneli kimin maşası?

CHP'li Şahin Mengü katıldığı bir programda Zülfü Livaneli'nin CHP milletvekili Deniz Baykal'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi. Livaneli'nin Atina'da Türk Bayrağı'nın yakılmasını görmesine rağmen ses çıkarmadığını söyleyen Mengü, Livaneli'nin sözlerinin saygısızlık ve çirkin bir saldırı olduğunu söyledi. Mengü, Livaneli'ye "2007'de Baykal seni aday gösterseydi aynı şeyleri söyleyecek miydin?" şeklinde bir soru yöneltti.

Siyaset / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:15
CHP'den Livaneli'ye sert tepki! Livaneli kimin maşası?

CHP'li Şahin Mengü, katıldığı bir televizyon programında Zülfü Livaneli Deniz Baykal arasındaki onuşmaları değerlendirdi. Livaneli'nin Baykal'ı hedef almasını çirkin bir saldırı olarak gören Mengü, Livaneli'nin Atina'da Türk Bayrağı yakıldığında sessiz kalmasını eleştirdi.

İşte Mengü'nün açıklamaları

BENİM AKLIMA BİR ŞEY GETİRİYOR

'Şu anda siyasi hayattan çekilmiş, şeklen var olan ancak fiziken siyaset yapamayacak olan bir CHP Genel Başkanı'na çirkin saldırıda bulunmak benim aklıma bir şey getiriyor.

2007'DE ADAY OLSAYDI YİNE BU AÇIKLAMALARI YAPACAK MIYDI?


2007 seçimlerinde Sayın Baykal Zülfü Livaneli'yi aday gösterseydi Livaneli bu açıklamaları yine yapacak mıydı? Yeni yazdığı kitapta ön plana çıkmak için bu durumu bir reklam aracı olarak mı kullanıyor? Sayın Baykal bugün siyasi bir figür olmaktan çıkmış ve sağlığıyla uğraşan bir insan konumunda. Onun için Sayın Baykal üzerinden siyaset yapmak ahlaki bir sorunun göstergesidir.

BAYKAL, İSMET PAŞA, ATATÜRK...


Sayın Baykal'ı eleştirecek çok şeyimiz var ama ona kimsenin saygısızlık etme hakkı yok. Ne olursa olsun Baykal CHP'ye hizmet etmiştir siz beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bu yapılanların nereye gelmek istediğini biliyor musunuz? Bugün Baykal, öbürkü gün İsmet Paşa, sonraki gün Atatürk.

LİVANELİ TÜRK BAYRAĞI YAKILIRKEN SES ÇIKARMAMIŞ BİR ADAM


Yapılmak istenen oyun bu. Zülfü Livaneli Atina'da önünde Türk Bayrağı yakılırken ses çıkartmamış bir adam. Nasıl oluyor da böyle bir adam Baykal'ı eleştiriyor? Sayın Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle bugün bir liderlik iddiasında olacağını sanmıyorum.

BAYKAL SİYASETE DÖNMEZ


Bu noktada herkes Sayın Baykal'ın sırtına basarak aleyhe ve lehte konuşarak Baykal üzerinden siyaset yapmak istiyor. Siyasetin içinde Baykal'ın yer aldığını iddia etmek yanlıştır.'

Zülfü Livaneli Ile Deniz BaykalAtina'da Türk BayrağıBaykal'ın Sağlık Durumu

 
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