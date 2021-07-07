CHP'den Livaneli'ye sert tepki! Livaneli kimin maşası?

CHP'li Şahin Mengü, katıldığı bir televizyon programında Zülfü Livaneli Deniz Baykal arasındaki onuşmaları değerlendirdi. Livaneli'nin Baykal'ı hedef almasını çirkin bir saldırı olarak gören Mengü, Livaneli'nin Atina'da Türk Bayrağı yakıldığında sessiz kalmasını eleştirdi.



İşte Mengü'nün açıklamaları





BENİM AKLIMA BİR ŞEY GETİRİYOR



2007'DE ADAY OLSAYDI YİNE BU AÇIKLAMALARI YAPACAK MIYDI?

BAYKAL, İSMET PAŞA, ATATÜRK...



LİVANELİ TÜRK BAYRAĞI YAKILIRKEN SES ÇIKARMAMIŞ BİR ADAM

BAYKAL SİYASETE DÖNMEZ

'Şu anda siyasi hayattan çekilmiş, şeklen var olan ancak fiziken siyaset yapamayacak olan bir CHP Genel Başkanı'na çirkin saldırıda bulunmak benim aklıma bir şey getiriyor.2007 seçimlerinde Sayın Baykal Zülfü Livaneli'yi aday gösterseydi Livaneli bu açıklamaları yine yapacak mıydı? Yeni yazdığı kitapta ön plana çıkmak için bu durumu bir reklam aracı olarak mı kullanıyor? Sayın Baykal bugün siyasi bir figür olmaktan çıkmış ve sağlığıyla uğraşan bir insan konumunda. Onun için Sayın Baykal üzerinden siyaset yapmak ahlaki bir sorunun göstergesidir.Sayın Baykal'ı eleştirecek çok şeyimiz var ama ona kimsenin saygısızlık etme hakkı yok. Ne olursa olsun Baykal CHP'ye hizmet etmiştir siz beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bu yapılanların nereye gelmek istediğini biliyor musunuz? Bugün Baykal, öbürkü gün İsmet Paşa, sonraki gün Atatürk.Yapılmak istenen oyun bu. Zülfü Livaneli Atina'da önünde Türk Bayrağı yakılırken ses çıkartmamış bir adam. Nasıl oluyor da böyle bir adam Baykal'ı eleştiriyor? Sayın Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle bugün bir liderlik iddiasında olacağını sanmıyorum.Bu noktada herkes Sayın Baykal'ın sırtına basarak aleyhe ve lehte konuşarak Baykal üzerinden siyaset yapmak istiyor. Siyasetin içinde Baykal'ın yer aldığını iddia etmek yanlıştır.'