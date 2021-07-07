Ankara'da katliam! Kızını ve torunlarını öldürdü...

Ankara'da Altındağ'ın Karabürçek Mahallesi'nde bir aile faciası yaşandı.



Meryem Aksak(27), iki çocuğu Ömer (2) ve Merve (1) yanına alarak Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde bulunan Mesudiye apartmanın da yaşanan annesi Öznur Aydın'ı(50) sabah saatlerinde ziyarete gitti.



Bilinmeyen bir nedenle kızı Meryem Aksak ile tartışmaya başlayan Öznur Aydın, eşi inşaatta çalıştığı için evde olmaması üzerine eşinin ruhsatsız tabancasını alıp kızına ve torunlarına birer el gögüs bölgelerine ateş etti.



Aydın, daha sonra aynı silahla kalbinden vurdu. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Aydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Hastanesine kaldırırken Anne Meryem Aksak ile çoçuklar Merve ve Ömer'in öldüğünü belirledi.



Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.

