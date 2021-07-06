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Yine taciz yine CHP!

Yine taciz yine CHP!

CHP'li yöneticilerin taciz saldırılarına bu kez Kırklareli'nden bir vaka eklendi. Belediyede çalışan 2 kadın personeli taciz ettiği iddia edilen Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 18:29
Yine taciz yine CHP!

İddialara göre, 2019 yerel seçimlerinde Kıyıköy Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Ender Sevinç, bir süre önce belediye çalışan 2 kadın personele taciz uyguladı. Taciz edilen kadınlar Başkan Sevinç hakkında şikayetçi oldu.

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyedeki 2 kadın çalışana sarkıntılık ettiği iddiasıyla Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İki kadın çalışanın şikayeti üzerine Nöbetçi Mahkemeye çıkan Belediye Başkanı Ender Sevinç, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan TCK'nın 102/1-2. Fıkrası gereğince' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ÇALIŞANLARA "ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK" BASKISINDA BULUNDU

Nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Sevinç'in, kendisi hakkında şikayetçi olan kadın çalışanlara 'şikayetlerini geri çekmeleri yönünde' baskı yaptığı da iddia edildi. Karara tepki gösteren mağdur yakınları ise sosyal medyadan haklarını aramaya çalıştı. Sevinç'in taciz ettiği iddia edilen kadınları işten çıkarmakla tehdit ettiğini öne süren mağdur yakınları, "Tacizde bulunulan personeller suç duyurusunda bulunmuşlardır. Ancak belediye başkanı adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Ve taciz ettiği personellere baskı yaparak şikayetlerini geri çekmelerini ailecek söylemişlerdir. Ülkemizde zaten kadın olmanın zor olduğu bu dönemde kendi personellerine ahlaksız tekliflerde bulunan iftiralar atarak olayı normalleştirmeye çalışmakta olan Ender Sevinç, olayın kapatılması için gerek siyasi gerekse başka mercilerle görüştüğünü söylemektedir. Olayın normalleşmesi asla kabul edilemez. Kim bilir bu şahsın tacizine uğramış daha kaç kadın vardır. Susmayın! Yılmayın! Utanmayın! Utanması gereken siz değilsiniz" dedi.



KARAKOLA İMZA VERECEK

Öte yandan, Başkan Sevinç'in, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan TCK'nın 102/1-2. Fıkrası gereğince' adli kontrol şartıyla serbest bırakılması nedeniyle haftada bir gün karakola giderek imza vereceği de öğrenildi.

 
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