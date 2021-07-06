Twitter'da yeni dönem başlıyor!

Geçtiğimiz mayıs ayı sonunda çıkan haberlerde Twitter'ın Facebook ve iMessage'taki gibi emojili tweet tepkileri üstünde çalıştığı bildirilmişti. O zaman sadece 'Hmm' ve 'Haha' tepkileri hazırdı. Ancak Nima Owji tüm emojili tepkilerini ortaya çıkardı.



Twitter kullanıcılarının emojili bu tepkileri kullanması için 'Beğen' düğmesine bir süre basılı tutması gerekecek. Tepkiler hazır gibi görünse de, Twitter'ın bu yeniliği ne zaman yayınlayacağı belli değil.



Owji, Twitter'ın web uygulaması için Fleet ve Spaces üzerinde çalıştığını da buldu. Şu anda bu özellikler web sürümünde yok, ancak yakında değişecek görünüyor.



Son olarak Twitter DM'de de yenilikler var. Şirket DM aramasında grupları ve kişileri bölmeyi iyileştirecek.



Nima Owji, Twitter'ın üstünde çalıştığı bu özellikleri tersine mühendislikle bulabiliyor. Twitter içerik üreticilerinin para kazanması için de adımlar atıyor.