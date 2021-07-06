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Türkiye ile ABD arasında kritik temas!

Türkiye ile ABD arasında kritik temas!

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine dair ABD'yi de ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 12:48
Türkiye ile ABD arasında kritik temas!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Afganistan'ın kalbi" olarak nitelendirilen Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının 6 yıldır Türkiye tarafından işletildiğine işaret eden Akar, "Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunun bilincindeyiz. Havalimanı çalışmadığı takdirde büyükelçilikler çekilecek, böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bununla birlikte havalimanı rasyonel şekilde çalışmazsa eğitim, sağlık, ticaret için yurt dışına gitmek zorunda olanlar ne yapacak? Bir devletten bahsediyoruz. Bunların Afgan kardeşlerimizin huzuru, refahı ve gelişmesini de olumsuz etkileyecektir. Ülkemiz ve Afganistan'ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir." dedi.

ABD'YE AFGANİSTAN TELEFONU

Akar, bu kapsamda yarın ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini kaydetti.Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının 6 yıldır Türkiye tarafından işletildiğine işaret eden Akar, "Afganistan ile Türkiye arasındaki kültürel bağlara işaret eden Bakan Akar, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde 2002'de ilk göreve başlandığı andan itibaren NATO'nun Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvvetine, 2015'ten itibaren de Kararlı Destek Misyonu'na katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirtti. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) halihazırda Kabil Eğitim Yardım Danışmanlık Komutanlığı görevini yerine getirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenliğinin sağlanması ve işletilmesinin Afganistan halkının geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Akar, "Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz." diye konuştu. Bununla ilgili ABD'den gelen teknik heyetle görüşmelerin yapıldığını anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'nde ifade ettiler, bazı şartlar, konular var. Biz bu konuda bir niyet belirttik. Bu şartların oluşması halinde kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bir taraftan BM, NATO nezdinde bazı siyasi kararlar alınması, Afganistan hükümetiyle bir anlaşmaya varılması, diğer taraftan siyasi, mali ve lojistik destek konularında çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bu arada ABD'lilerle temaslarımız devam ediyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Fakat temaslar devam etmekte. Afganistan bizim kardeşimiz. Onların sulhu, sükunu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da aynı doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz."


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