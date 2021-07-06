Türkiye ile ABD arasında kritik temas!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Afganistan'ın kalbi" olarak nitelendirilen Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.



Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının 6 yıldır Türkiye tarafından işletildiğine işaret eden Akar, "Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunun bilincindeyiz. Havalimanı çalışmadığı takdirde büyükelçilikler çekilecek, böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bununla birlikte havalimanı rasyonel şekilde çalışmazsa eğitim, sağlık, ticaret için yurt dışına gitmek zorunda olanlar ne yapacak? Bir devletten bahsediyoruz. Bunların Afgan kardeşlerimizin huzuru, refahı ve gelişmesini de olumsuz etkileyecektir. Ülkemiz ve Afganistan'ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir." dedi.



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