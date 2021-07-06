Tosuncuk'un ifadesinde 2. dalga!

İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen "Çiftlik Bank" vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.



Aydın'ın yanında getirdiği ve yaklaşık 300 sayfadan oluşan şirket evraklarının iddianamedeki müfettiş ve MASAK raporlarıyla karşılaştırmasıyla birlikte cevaplaması için 70 sayfalık soru hazırlanan Mehmet Aydın'ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki resmi ifadesi sürüyor.



Kendisi için hazırlanan 70 sayfalık soruları yanıtlayan ve sabah saat 05.00'te ifadesine ara verilen Aydın'ın öğlen 12.00'den sonra ifade alma işlemi yeniden başladı. İkinci dalga ifadeyle birlikte ifade verme süresi toplamda 13 saati bulan Aydın an itibariyle İstanbul Emniyeti'nde kendisine yöneltilen soruları cevaplamaya devam ediyor.