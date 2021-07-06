Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu’ya sosyal medya üzerinden yapılan itibar saldırılarına tepki göstermişti. Partisinin grup toplantısında açıklamalar yapan Bahçeli, Bakan Soylu’ya yapılan siyasi linçlere karşılık vererek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Soylu’nun terörle mücadeleye karşı yürüttüğü çalışmalara vurgu yapan Bahçeli şunları söylemişti: “Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlerini, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş Soylu yalnız diye, kim demiş kimsesiz diye? Vatan ve millet sevgisiyle görevini yerine getiren mert bir devlet adamıdır. MHP ve Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Biz bin yıllık kardeşliğin safındayız."



SOYLU’DAN BAHÇELİ’YE DİKKAT ÇEKEN TEŞEKKÜR MESAJI