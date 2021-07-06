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Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür mesajı

Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında çıkan istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 15:36
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu’ya sosyal medya üzerinden yapılan itibar saldırılarına tepki göstermişti. Partisinin grup toplantısında açıklamalar yapan Bahçeli, Bakan Soylu’ya yapılan siyasi linçlere karşılık vererek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.


Soylu’nun terörle mücadeleye karşı yürüttüğü çalışmalara vurgu yapan Bahçeli şunları söylemişti: “Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlerini, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş Soylu yalnız diye, kim demiş kimsesiz diye? Vatan ve millet sevgisiyle görevini yerine getiren mert bir devlet adamıdır. MHP ve Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Biz bin yıllık kardeşliğin safındayız."

SOYLU’DAN BAHÇELİ’YE DİKKAT ÇEKEN TEŞEKKÜR MESAJI


Devlet Bahçeli’nin sözlerine Twitter üzerinden yanıt veren Soylu ise şu ifadeleri kullandı: "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun."

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