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Lambda varyantı nedir? Lambda varyantı belirtileri nelerdir?

Lambda varyantı nedir? Lambda varyantı belirtileri nelerdir?

Koronavirüs salgınındaki son perde Lambda varyantı Peru’da ortaya çıktı. Lambda varyantı nedir? Lambda varyantı belirtileri nelerdir? Lambda varyantı nasıl anlaşılır? Aşı lambda varyantında etkili mi? İşte yanıtı…

Sağlık / 6 Temmuz 2021 Salı 15:54
Lambda varyantı nedir? Lambda varyantı belirtileri nelerdir?

Lambda varyantının ortaya çıkmasıyla koronavirüs varyantlarına bir yenisi daha eklendi. Salgın tedbirleri tüm dünyada azaltılırken ortaya çıkan lambda varyantı paniğe neden oldu. Koronavirüsün yeni bir mutasyonu olan lambda varyantı belirtileri oldukça merak ediliyor. İncelenen varyantlar listesine alınan lambda varyantına dair DSÖ'den hala net bir açıklama gelmezken, ülkelerde hızla yayılmaya başladığı biliniyor. Korkuya kapılan vatandaşlar ise lambda varyantı nedir? Lambdya varyantı nasıl anlaşılır? Aşılar lambda varyantında etkili mi? Sorularını merak ediyor. Sizler için lambda varyantına dair tüm bilinenleri yazdık.

LAMBDA VARYANTI NEDİR?


Koronavirüsün farklı bir varyantı olan lambda varyantının olağandışı mutasyonlar içerdiği biliniyor. Delfa, Alfa ve Gama varyantlarına oranla daha fazla bulaşıcılık hızına sahip olan lambda varyantının antikorları azaltıyor. Lambda varyantı, diğer varyantlara göre olağandışı bir mutasyon dizisine sahip olduğu vurgulanıyor. Ayrıca lambda varyantının hastaneye yatış oranlarını da arttırdığı biliniyor.

LAMBDA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?


Koronavirüsün bir varyantı olan lambda varyantı, diğer mutasyonlardan farklı bir etkiye sahip değil. Ancak lambda varyantının daha hızlı bir şekilde bulaştığı ve belirtileri daha hızlı gösterdiği biliniyor. Ayrıca bağımsız araştırmalarda bazılarında lambda varyantının akciğerlerin yanı sıra bağırsakları da büyük oranda etkileyebileceği öngörülüyor.




LAMBA VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?


Avrupa ve İngiltere'deki birçok varyant Türkiye'de görülürken Sağlık Bakanlığı tarafından lambda varyantıyla ilgili açıklama gelmedi. Lambda varyantının henüz Türkiye'de görülmediği tahmin ediliyor.

LAMBDA VARYANTI HANGİ ÜLKEDE ÇIKTI? LAMBDA VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?


İlk olarak Peru'da ortaya çıkan lambda varyantı pek çok ülkeye ulaştı. Brezilya, Arjantin ve Şili'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkede lambda varyantı görüldü.



AŞI LAMBDA VARYANTINDA ETKİLİ Mİ?


Biontech aşısının delta ve delta plus gibi birçok varyantta etkili olduğu açıklanmıştı. Lambda varyantının ortaya çıkmasıyla çoğu kişi “Aşılar lambda varyantında etkili mi?” sorusunun yanıtını araştırdı. Biontech, Sinovac ve Sputnik V aşılarının henüz lambda varyantında etkili olup olmadığı bilinmiyor. DSÖ ‘den konuya ilişkin bir açıklama gelmezken aşı şirketleri de bu konuyla ilgili suskunluğunu koruyor.

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