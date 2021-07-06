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Jeff Bezos görevini bıraktı!

Jeff Bezos görevini bıraktı!

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketin 27'nci kuruluş yıl dönümünde üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrıldı. Şirketin yeni CEO'su resmi olarak Andy Jassy oldu.

Dünya / 6 Temmuz 2021 Salı 00:01
Jeff Bezos görevini bıraktı!

Amazon'un sitesinde, Andy Jassy, şirketin yeni CEO'su olarak yer aldı.

Şirketin kurulduğu 5 Temmuz 1994'ten bu yana CEO olarak görev yapan Jeff Bezos ise yönetim kurulu başkanı oldu.

Bezos, uzay yolcusu

Bezos, bu yılın başında CEO görevinden ayrılacağını duyurmuş, mayıs ayında ise görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e devredeceğini açıklamıştı.

Uzay yolculuğu da dahil diğer projelere odaklanacağını belirten Bezos, haziran ayında sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, kardeşi Mark Bezos ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını duyurmuştu.

 
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