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Gergerlioğlu hakkında skandal karar!

Gergerlioğlu hakkında skandal karar!

Vekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle tutuklanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 18:56
Gergerlioğlu hakkında skandal karar!

Anayasa Mahkemesi'nin bölücü terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yerel mahkeme HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASINI ONAMIŞTI

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtaya gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

BİREYSEL BAŞVURU YAPMIŞTI

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Bu kapsamda, ihlale ilişkin karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Milletvekili

 
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