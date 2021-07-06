Ermenistan'dan alçak saldırı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 civarında ateşkesi sağlamakla görevli Rus askerlerinin bulunduğu bölgeden Ağdam ilinin Aliağalı köyü istikametindeki Azerbaycan askerlerine silahlı saldırı düzenlendi.



1 ASKER YARALANDI!



Ermeni silahlı grubun ateşi sonucu, yol yapım çalışmalarına nezaret eden 1 Azerbaycan askeri yaralandı. Yaralı asker, hastaneye kaldırıldı.



Saldırıyla ilgili Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes gereği bölgede geçici görevle bulunan Rus silahlı kuvvetleri komutanlığına ve Türkiye-Rusya İzleme Merkezine bilgi verildi.