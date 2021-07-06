CHP açık açık söylemeye başladı! Adayımız Kılıçdaroğlu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında konuştu.



CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI



Konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Kuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SEVGİ VE SAYGILARINI İLETİYORUM"



"Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum"





