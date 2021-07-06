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Bakan Varank'tan 'uçan araba' açıklaması!

Bakan Varank'tan 'uçan araba' açıklaması!

Yerli ve milli teknolojide level atlayan Türkiye, bu kez de uçan otomobil için kolları sıvadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak.” dedi.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 17:20
Bakan Varank'tan 'uçan araba' açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalandı. Söz konusu tören Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleşti.

“TÜRKİYE UÇAN ARABALARDA DA DÜNYA LİDERLİĞİNE OYNAYACAK”


Törende söz sahibi olan Bakan Varank, Türkiye'de spor ve teknolojinin gelişimine vurgu yaparak uçan araba teknolojisine dair açıklamalar yaptı. Konuya yönelik konuşan Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:'Bakınız geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay 'Uçan araçlarda dünya liderliğine oynayan bir Türkiye olacak' dedi. Bunun üzerine yine bilindik grup, akıllarınca bu sözle alay etmeye kalktılar. Ben buradan Cumhurbaşkanı yardımcımızın ifadesini gerçekten altını çizerek tekrarlamak istiyorum.”


“GENÇLERE GÜVENİYORUZ”

“Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da gençlerimizle birlikte iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini yazacağız. Ufku samandan öteye geçemeyen muhalefet inansa da inanmasa da biz bu başarı hikayelerini yazacağız. Bizim potansiyelimiz bunları yapmaya kadir, çünkü biz gençlerimize güveniyoruz'

 
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