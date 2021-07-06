Bahçeli'den Bakan Soylu'ya destek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.



Bahçeli'nin gündeminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ithamlar ve teröre karşı yürütülen başarılı mücadele vardı.



'Soylu'ya yapılan itibar suikastlerini asla kabul etmiyoruz' diyen Bahçeli, şunları söyledi:





'ALAYININ BİR ADIM ARKASINDAYIZ'

'SOYLU'YA İTİBAR SUİKASTINI KABUL ETMİYORUZ'

'SOYLU YALNIZ DEĞİL'

'GEÇİN BUNLARI'

'TÜRK MİLLETİNDEN TARAFIZ'