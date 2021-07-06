AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na sert tepki!

BB'nin iştirak şirketleri İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ), İstanbul İmar A.Ş. ve Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. (BİMTAŞ)'ın ortaklaşa yürüttüğü proje "İstanbul Yenileniyor Platformu" tanıtım toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.



İBB'DE REKLAM VAR İCRAAT YOK



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem ve kentsel dönüşüm meselesine başından beri seferberlik ruhuyla baktıklarını söyledi. "istanbul yenileniyor.com'a hepinizi, sıkıntısı olan vatandaşlarımızı bekliyoruz" diyen İmamoğlu, "Bu anlamda bir planı uygulamak, süreci uygulayıp ya da uygulamamak yine vatandaşlarımızın elinde. Onların yetkisinde. Yani vatandaşlarımız imza atmadan, geçerli yeterli sayıyı bulmadan hiçbir kurumun oraya girme yetkisi yok. O bakımdan, bu anlamda diyoruz ki; 'Hayatlarımız, yaşamlarımız yıkılmasın' diye gelin, İBB'nin garantörlüğünde, gerçekten güven duyulan iştiraklerimizin süreci yönetiminde ve garantörlüğünde, güven duyacağınız, şeffaf bu sistemle kentsel dönüşüm noktasında İstanbullularla birlikte çok hızlı yol alalım. Şehrimize ve 16 milyon İstanbulluya hayırlı, uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.



Ancak Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamasından sonra CHP'nin İstanbul'daki deprem bütçesi skandalı ortaya çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.



AK PARTİ'DEN SERT CEVAP



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''İBB'de kentsel dönüşümün reklamı var bütçesi yok. CHP’li İBB Başkanı, kentsel dönüşümün önemine dair yeni bir reklam filmi yayınladı. Hizmet üreten İBB’yi, 2 yılda sadece reklam üreten bir belediyeye dönüştüren başkanın, kentsel dönüşüm çalışmalarını kısaca hatırlayalım.''



CHP DÖNEMİNDE DEPREM BÜTÇESİNDEKİ KESİNTİ YÜZDE 75'E ULAŞTI



AK Parti döneminde 2019 yılı deprem bütçesi 1 milyar 019 milyon TL’ydi. CHP döneminde ise 2020 yılı deprem bütçesi 347 milyon TL’ye düştü. Yaklaşık %65 kesinti ile İBB bütçesinde en fazla kesinti deprem bütçesinde yapıldı.''



''2021 yılında ise bütçe daha vahim bir hal aldı. Deprem bütçesindeki kesinti %75’e ulaşarak 257 milyon TL’ye düştü. Genel bütçe içerisinde deprem bütçesinin payı %5 iken, CHP döneminde %0,8’e geriledi.''



KENTSEL DÖNÜŞÜM REKLAM FİLMLERİ 6 KAT ARTTI BÜTÇE 6 KAT KÜÇÜLDÜ



''Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan reklam filmlerini 6 kat artıran CHP’li İBB Başkanı, kentsel dönüşüm için ayrılan payı AK Parti dönemine nazaran 6 kat küçülttü. Seçim döneminde verdiği ‘her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin yeni konut’ sözünü ise çoktan unuttu. 2 yılda projelendirip tamamladığı 1 adet konut dahi bulunmayan İBB Başkanının, reklam ve tanıtım filmi üretmekten öteye geçmeyen ‘hızlı ve güvenilir kentsel dönüşüm’ söylemlerini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı. Kaynak : Haber7