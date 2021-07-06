6 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 6 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.



LÜTFEN ACELE EDİN"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin." ifadelerine yer verdi.







