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Sahte içki faciasında 10 ölü!

Sahte içki faciasında 10 ölü!

Tekirdağ'ın Çorlu semtinde sahte içkiden ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.

Yaşam / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 17:21
Sahte içki faciasında 10 ölü!

Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin yaşamını yitirdi.

Hastanede entübe olan Hasan Nişancı'nın da bugün hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 10'a çıktı.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, 6'sı entübe 8 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklanmıştı.

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