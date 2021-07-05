Meteoroloji saat verdi! Şiddetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin; Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



MARMARA



Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin aralıklı, Kocaeli ve İstanbul'un güney kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 35°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 32°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



KOCAELİ °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



İZMİR °C, 33°C



Parçalı ve az bulutlu



KÜTAHYA °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu



MANİSA °C, 35°C



Az bulutlu



MUĞLA °C, 33°C



Az bulutlu



AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 33°C



Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 29°C



Az bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ili ile Yozgat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 27°C



Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



SİVAS °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 30°C



Parçalı bulutlu



BAYBURT °C, 29°C



Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 28°C



Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 27°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 29°C



Parçalı bulutlu



KARS °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 27°C



Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 34°C



Parçalı ve az bulutlu



DİYARBAKIR °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 33°C



Parçalı ve az bulutlu



SİİRT °C, 34°C



Az bulutlu ve açık