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MEB'den velilere özel duyuru!

MEB'den velilere özel duyuru!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul birinci ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e kayıtlarının tamamlandığı açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada velilerin, öğrencilerin yerleştikleri okulları e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekleri belirtildi.

Eğitim / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:40
MEB'den velilere özel duyuru!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nce yapıldı. Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk 1'inci sınıfa; 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5'inci sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-Kayıt işlemi tamamlandı. İlkokul 1'inci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi.

5'inci sınıfa yerleştirilen öğrenciler için de velilere ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. E-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin de istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak. Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek.

E-okulMeb'den Yapılan AçıklamaMilli Eğitim BakanlığıE-devlet

 
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