Kabine Toplantısı başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesini topluyor ve Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? sorusu bugün cevabını buluyor. Ankara'dan edinilen son dakika bilgilerine göre tatil başta olmak üzere Bakanlar Kurulunun masasında önemli başlıklar yer alıyor. Bayram tatilinin kaç gün olacağı, Koronavirüs vakaları, aşılama durumu ve 3. hatırlatma dozu kararlarına birçok konuda ilgili bakanlardan bilgi alacak olan Başkan Erdoğan sunum ve Bakanlarla yapılacak istişareler sonucunda kararları kamuoyuna ilan edecek. İşte kabine toplantısı gündemi ve alınacak kararlara dair notlar.



KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?



Tatil ve bayram ziyareti planlarını yapmak için Kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı son dakika kararlarını bekleyen milyonlarca vatandaş için geri sayım bitti. Bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar ile Bayram tatilinin resmi tatil olan 15 Temmuz ile birleştirilerek 11 günlük bir blok tatil ilan edilip edilmeyeceği belli olacak.



15 TEMMUZ İLE BİRLEŞİRSE 11 GÜNE TAMAMLANACAK



Temmuz ayının 19'unda öğleden sonra başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesindeki yarım gün ve 15 Temmuz'un sonrasındaki 2 gün ile birleştirilerek 11 günlük bir tatil olması yönündeki meraka ilişkin kararlar bugün netleşecek.



TURİZM İÇİN DE İLAÇ OLABİLİR



Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendirilecek.



BAŞKAN ERDOĞAN KARARLARI AÇIKLAYACAK



Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor.



BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Ayrıca uzun süredir dünyayı esir alan Koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.



KABİNEDE GÜNDEM YOĞUN



Öte yandan edinilen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında koronavirüsle mücadelede devam eden aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.



DİĞER BAŞLIKLAR



İşte Bakanlar Kurulunda değerlendirilecek ve karar bağlanacak masadaki konular ve kabine toplantısında karar alınması muhtemel başlıklar;



Kurban bayramı tatiline ilişkin kararlar



Koronavirüs mücadelesinde 3. doz aşılama ve bu programın vaka sayılarına etkisi.



Yerli aşı çalışmaları,



Turizm sezonuna ilişkin beklenti ve adımlar,



Güvenlik, terörle mücadele,



Dış politika



Turizm sezonuna ilişkin beklenti ve adımlar,



Güvenlik, terörle mücadele,



Dış politika