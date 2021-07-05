İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günledir yaptığı uyarılara rağmen İstanbul'da su baskınlarına engel olunamadı. CHP'li İBB'nin önlem alması, tedbirleri artırması beklenirken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu konuda da sınıfta kaldı.
İstanbul'da aniden bastıran yağmur baskınlara neden oldu. Kentin farlı noktalarında su baskını manzaraları var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre İstanbul'la birlikte Türkiye genelinde birçok yerde yağış riski taşıyor.
İstanbullular bugün kimi yerlerde şiddetli şekilde aniden bastıran yağmurla karşılaştı.