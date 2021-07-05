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Yaşam
İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu!

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günledir yaptığı uyarılara rağmen İstanbul'da su baskınlarına engel olunamadı. CHP'li İBB'nin önlem alması, tedbirleri artırması beklenirken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu konuda da sınıfta kaldı.

Yaşam / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:26
İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu!

İstanbul'da aniden bastıran yağmur baskınlara neden oldu. Kentin farlı noktalarında su baskını manzaraları var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre İstanbul'la birlikte Türkiye genelinde birçok yerde yağış riski taşıyor.

İstanbullular bugün kimi yerlerde şiddetli şekilde aniden bastıran yağmurla karşılaştı.

DAKİKALAR İÇİNDE HAYATI FELÇ ETTİ


Şiddetli yağışlar aniden gelince kimi yerlerde baskına neden oldu. Mazgallar dolup yolları su basınca sürücüler zor anlar yaşadı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?


Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin (Pazartesi) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın Batı ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (20-40 Km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor

Chp'li Ekrem İmamoğluİstanbul'da HavaEkrem İmamoğlu

 
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