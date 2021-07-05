Gürsel Usta kimdir? Gürsel Usta kaç yaşında? Gürsel Usta nerelidir?

“Gürsel Usta kimdir?” sorusu internette en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bir dönem başbakan yardımcısı danışmanlığı görevini yapan Gürsel Usta, internette en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ciner Grubu CEO'su olan Gürsel Usta, aldığı birçok önemli görevle de tanınıyor. Hem siyaset hem de politikaya yakın isimlerle ismi anılan Gürsel Usta hakkında merak edilen birçok bilgi bulunuyor. Peki Gürsel Usta kimdir? Gürsel Usta nerelidir? Gürsel Usta kaç yaşındadır? Sizler için Gürsel Usta'nın biyografisini yazdık.









GÜRSEL USTA KİMDİR? GÜRSEL USTA ASLEN NERELİDİR?



“SODA KÜLÜNDE 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIMA BAŞLADIK”



1961 yılında Ankara'da doğan Gürsel Usta, Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı ve Park Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görev yapıyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden lisans mezunu olan Gürsel Usta, kariyerine ilk olarak Maliye Bakanlığı'nda başladı. Hesap Uzmanı olarak göreve başlayan Usta, ardından Başbakan Yardımcısı Danışmanlığında görev yaptı. Daha sonra atandığı Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdürü yardımcısı oldu. 1992 yılında ise Tepe Grubu'na geçerek özel sektörde çalışmaya başladı. 2003 yılında Ciner Medya Grubuna katıldı ve o yıldan beri Ciner Medya grubu bünyesinde üst düzey görevlerde bulundu. 7 Temmuz 2017 yılında boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçildi ve Genel Kurul'da onaylandı.Ciner Medya CEO’su Gürsel Usta soda külünde 100 milyon dolarlık yatırıma başladıklarını duyurdu. Yatırımın ise soda külünde 600 bin tonluk kapasite artışı yanmasıyla yapıldığını söyledi. Gürsel Usta artan talebe karşı yatırımlarının devam ettiğini de belirtti.