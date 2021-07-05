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FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu yakalandı!

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu yakalandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından terörle ilgili önemli gelişmeyi duyurdu. Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 20:34
FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu yakalandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından hem Türkiye gündemi hem de merak edilen sorulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeledeki önemli gelişmeyi de aktardı.

'FETÖ'CÜLERİN ÖNEMLİ BİR KISMINI TOPLUMDAN TEMİZLEDİK'

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Türkiye'ye getirildiğini belirterek, şunları söyledi:FETÖ'yü kökünden kazıma çalışmalarına da kararlılıkla devam ediyoruz. Yurt içinde saklanan kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmını belirleyerek kamudan ve toplumdan temizledik. Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz.

'FETÖ'NÜN ORTA ASYA SORUMLUSU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ'

Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalarda, bugüne kadar 100'ün üzerinde birçok kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. Selahaddin Gülen ve Ahmet Yiğit, İsmail Okkalı, FETÖ'nün PKK ile ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay, ülkemize getirilen isimlerden bazılarıdır. MİT, son olarak FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan

 
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