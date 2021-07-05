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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:56
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Su, denizler, göller, dağlar, yaylalar, üzerinde yaşadığımız toprak, hasılı rabbimizin yarattığı her şey bizlere verilmiş birer emanettir. İnsanoğlu emanete ihanet etmeyecek, gelecek nesillerin ve diğer canlıların hakkını bencilce gaspetmeyecektir.

Tüm dünyada olduğu gibi bizim de iklim değişikliği, kuraklık nedeniyle bizim de su kaynaklarımız azalıyor. Açık kanalet sisteminde yüzde 60-70'lere varan buharlaşmanın suyu ne derece israfa yönelik hale getirdiğini görüyoruz. Bundan sonra daha çok kapalı sistemle suyu kullanmanın gayreti içinde olacağız. Yatırımlarımızı da buna yönelik yapacağız.

Türkiye'nin her geçen gün daha da kötüleşen tablo karşısında gereken adımları şimdiden atması şarttır. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyor.


Belediyelerimizin su kayıp kaçak oranını yüzde 25'e düşürülmesi için çalışmaları devam ediyor. Yeni su kaynağı araştırmadan daha ziyade mevcut şebekedeki su kayıplarını azaltmaları gerekiyor. Tüm belediyelerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 adet barajı, 423 göleti, 590 adet hidroelektrik santralini, 1457 sulama tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık.

Son 3 yılda su alanında 41 milyar liralık yatırım yaptık. Denizin içinden askıda borularla KKTC'ye içme suyu götürdük. HES'lerle devletin sırtından 60 milyar dolar tutarında yatırım yükünü kaldırdık. GAP ile 200 bin hektar arazi sulanırken bunu 571 hektara çıkardık. Bu anlatacağım gerçekten çok çok önemli, 26 yeraltı barajı yaptı. Meclis'te su kanunu hazırlıyoruz.


Recep Tayyip Erdoğan

 
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