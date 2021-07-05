5 Temmuz 1993 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleşen Başbağlar Katliamı onlarca vatandaşın ölümüne sebep oldu! Toplumun kanayan yarası olarak bilinen Başbağlar Katliamı neden oldu ise günümüzde hâlâ anlam verilemeyen sorular arasında yer alıyor. PKK'lı teröristlerin 28 yıl önce 33 vatandaşı katlettiği Başbağlar Katliamı nerede oldu?





Başbağlar Katliamı Nedir?



Başbağlar Katliamı Ne Zaman Oldu?





Başbağlar Katliamı Neden Oldu?

Erzincan kent merkezine yaklaşık olarak 220 kilometre uzaklıkta yer alan Başbağlar Köyü'nde katliam gerçekleşti. 5 Temuz 1993 yılında Başbağlar Katliamı'nı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin tekrar konuşulması üzerine sosyal medyadakonusu gündem haline geldi. Başbağlar Katliamı 5 Temmuz 1993 yılında PKK'lı teröristlerin Erzincan kent merkezine 220 kilometre uzaklıkta olan Başbağlar Köyü'nde meydana getirdiği katliama verilen isimdir. Kadınların, çocukların toplandığı ve evlerin ateşe verildiği bu katliam günümüzde toplumun kanayan yarası olarak görülmektedir. Başbağlar Katliamı'nda PKK'lı teröristler tarafından 33 vatandaş katledilmiştir. Peki,Başbağlar Katliamı 5 Temmuz 1993 yılında PKK'lı teröristler tarafından Erzincan'da gerçekleştirilmiştir.Başbağlar Katliamı tamamen PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen ve sebebinin ne olduğu belirsiz olan bir katliamdır. Akşam namazı sırasında köye gelen 80-100 kişilik terörist grubunun köyü ateşe vermesi ve kadın, çocuk başta olmak üzere pek çok kişiye zarar vermesi üzerine katliam gerçekleşmiştir. Başbağlar Katliamı'nda 33 vatandaş hayatını kaybetmiştir. Başbağlar Katliamı'nı yaşayan Akarpınar;Başbağlar Köyü'nün her zamanki gibi kendi halinde olduğunu ancak teröristlerin vatandaş camideyken köye geldiğini belirtti. Camide toplanıldığı sırada saldırının gerçekleştiğini belirten Akarpınar, evlerin ateşe verildiğini ve kadınlar başta olmak üzere çocuklara da zor kullanıldığını söyledi. Ziynet eşyalarına varıncaya kadar alınan kadınlara şiddet gösterildiği ve 33 vatandaşın canını kaybettiğini açıkladı.ve daha fazlası o dönemde Başbağlar Katliamı'nı yaşayan kişilerin aktardıkları doğrultusunda bilinmektedir.