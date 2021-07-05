Bakan Koca'dan tepki çeken görüntüler için açıklama!

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlık çalışanıyla ilgili soruşturma açılmayacağını belirterek, "Kütahya’da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız" ifadelerini kullandı