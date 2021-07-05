5 Temmuz koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı, 5 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.



UZUN BİR ARADAN SONRA BİR İLK



Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, 27 Ağustos 2020'den bu yana en düşük vefat sayısı görülürken, 27 Ağustos'ta vefat sayısı 26 olarak kayıtlara girmiş, 28 Ağustos'ta ise 36 olmuştu.



KOCA: SALGIN GÜNDEMİMİZDEN ÇIKIYOR



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor" dedi.







