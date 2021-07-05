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5 Temmuz koronavirüs tablosu!

5 Temmuz koronavirüs tablosu!

Tabloya göre son 24 saatte 35 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 4 bin 678 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 21:50
5 Temmuz koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı, 5 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.

UZUN BİR ARADAN SONRA BİR İLK

Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, 27 Ağustos 2020'den bu yana en düşük vefat sayısı görülürken, 27 Ağustos'ta vefat sayısı 26 olarak kayıtlara girmiş, 28 Ağustos'ta ise 36 olmuştu.

KOCA: SALGIN GÜNDEMİMİZDEN ÇIKIYOR

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor" dedi.



 
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