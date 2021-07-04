Yarın hesaplara son kez yatacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.



Bakan Bilgin, haziran ayı ödemelerinin 5 Temmuz tarihinde yapılacağını duyurdu.



Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Bilgin, IBAN bilgileri bulunmayan ya da hatalı olan vatandaşların, ödemelerini PTT üzerinden alabileceklerini belirtti.



Nisan 2020'de başlatılan uygulamanın son tarihi, yeni düzenleme ile 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.



BAKAN BİLGİN'İN PAYLAŞIMI



Bakan Bilgin'in paylaşımı ise şöyle:



'Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz.



Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.'