Tosuncuk 'un ifadesine başlanıyor!

Kurduğu, 'Çiftlik Bank' ile milyonlarca vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' ile milyonlarca vurgun yaptıktan sonra yurt dışına kaçtı. 3 yıl yurt dışında firari olan Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türkiye Konsolosluğu'na teslim oldu. Yapılan görüşmeler sonrasında Aydın, Türkiye'den gönderilen polis ekipleri tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirildi. Cumartesi sabahı 09.30 sıralarında Brezilya'dan hareket eden Aydın ve polis ekiplerini taşıyan uçak, akşam 22.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.



TOSUNCUK ŞU AN NEREDE?



HAVALİMANI ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ



Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Pasaport işlemlerinin ardından havalimanı içinde bulunan tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, 23.15 sıralarında havalimanı içinde bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'na götürülerek savcıya ifade verdi. Yaklaşık 30 dakika burada kalan Aydın, adliye çıkışında İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



SON DAKİKA 4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK



Bir süre burada bekletilen Mehmet Aydın, 'Çiftlik Bank' soruşturmasını yürüten İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomi Suçları Bürosu ekiplerince teslim alınarak 01.20 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Aydın'ın 4 gün boyunca gözaltında kalacağı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



İFADE İŞLEMLERİ SABAH BAŞLAYACAK



Edinilen son dakika haberine göre yaklaşık 14 saatlik yolculuğun ardından Türkiye'ye getirilerek emniyete götürülen Mehmet Aydın'ın ellerinin önden kelepçelendiği görüldü.



Oldukça yorgun olduğu gözlenen Aydın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına rağmen hiçbir şey söylemedi.



Gece boyu nezarethanede dinlenen Mehmet Aydın'ın ifade işlemlerinin sabah saatlerinden itibaren başlayacağı belirtilmişti. Aydın'ın şu sıralar ilk ifadelerini veriyor olduğu düşünülüyor.