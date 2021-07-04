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Fırsatçıların son yöntemi ‘pes’ dedirtti

Fırsatçıların son yöntemi ‘pes’ dedirtti

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında zorunlu olarak uygulanan HES kodu uygulaması fırsatçıları harekete geçirdi. İstanbul Beyazıt'ta bazı fırsatçıların, turistlere para karşılığında HES kodu aldığı tespit edildi. İhbarı üzerine operasyon başlatan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı.

Yaşam / 4 Temmuz 2021 Pazar 14:06
Fırsatçıların son yöntemi ‘pes’ dedirtti

Toplu taşıma araçlarında kullanılan ulaşım kartlarına HES kodu tanıtma zorunluluğunun ardından bu durumu fırsata çevirenler oldu. Fatih Beyazıt Tramvay Durağı önüne gelen fırsatçılar burada HES kodu bulunmayan turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. Fırsatçılar özellikle gişelerde HES kodu olmadığı için geçiş yapamayan turistleri gözüne kestirdi.

Polisler ihbar üzerine harekete geçti

Turistlerin yanına giderek kendilerine HES kodu alabileceklerini söylüyor. Cep telefonundan, mobil uygulama üzerinden HES kodunu tanımlıyor. Bu işlem karşılığında ise turistlerle pazarlık yaparak 20 lira ile 50 lira arasında değişen miktarda para alıyor. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis fırsatçılardan Servet Ö.'yü yakalayarak emniyete götürdü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından idari para cezası kesilen Servet Ö. serbest bırakıldı.

Bölgede esnaflık yapan Uğur Yazar, “Turistlere ücret karşılığında HES kodu satıyorlar. HES kodu olmayanları beyaz masaya yönlendirmek yerine kendi HES kodlarını tanımlıyorlar ve halk sağlığını tehdit ediyorlar' dedi.

 
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