USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
 
Ana Sayfa
Güncel
4 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı!

4 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı!

Dünyada kürüsel bir sorun haline gelen koronavirüs salgını hala etkisini sürdürüyor. Türkiye'de, artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş gözlemlenirken, 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme dönemine geçildi. Bu dönemde de Kovid-19 verilerinde olumlu seyir devam etti. 1 Temmuz'da yeni normalleşme dönemine geçilirken, Sağlık Bakanlığı 4 Temmuz'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Güncel / 4 Temmuz 2021 Pazar 22:46
4 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı!

Salgına karşı en büyük kozumuz olan aşılama çalışmaları da yine bu süreç içerisinde artarak devam etti. Günlük ortalama 1.5 milyon doz aşı yapılırken, yaş sınırı da 18'e indirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen gün yaptığı açıklamada toplumda her 4 kişiden birinin aşılandığını aktardı. Aşılamadaki bu başarı eski normale dönüşü hızlandırsa da vatandaşlara dikkatli olmaları yönündeki uyarlar da devam ediyor. Dün vefat sayısı uzun bir zaman sonra 50'nin altına düşerken, Sağlık Bakanlığı 4 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de koronavirüs tablosunda güncel durum...

4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:


 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı