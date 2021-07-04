4 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı!

Dünyada kürüsel bir sorun haline gelen koronavirüs salgını hala etkisini sürdürüyor. Türkiye'de, artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş gözlemlenirken, 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme dönemine geçildi. Bu dönemde de Kovid-19 verilerinde olumlu seyir devam etti. 1 Temmuz'da yeni normalleşme dönemine geçilirken, Sağlık Bakanlığı 4 Temmuz'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Salgına karşı en büyük kozumuz olan aşılama çalışmaları da yine bu süreç içerisinde artarak devam etti. Günlük ortalama 1.5 milyon doz aşı yapılırken, yaş sınırı da 18'e indirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen gün yaptığı açıklamada toplumda her 4 kişiden birinin aşılandığını aktardı. Aşılamadaki bu başarı eski normale dönüşü hızlandırsa da vatandaşlara dikkatli olmaları yönündeki uyarlar da devam ediyor. Dün vefat sayısı uzun bir zaman sonra 50'nin altına düşerken, Sağlık Bakanlığı 4 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de koronavirüs tablosunda güncel durum...
4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU: