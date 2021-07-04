4 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı!

Salgına karşı en büyük kozumuz olan aşılama çalışmaları da yine bu süreç içerisinde artarak devam etti. Günlük ortalama 1.5 milyon doz aşı yapılırken, yaş sınırı da 18'e indirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen gün yaptığı açıklamada toplumda her 4 kişiden birinin aşılandığını aktardı. Aşılamadaki bu başarı eski normale dönüşü hızlandırsa da vatandaşlara dikkatli olmaları yönündeki uyarlar da devam ediyor. Dün vefat sayısı uzun bir zaman sonra 50'nin altına düşerken, Sağlık Bakanlığı 4 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de koronavirüs tablosunda güncel durum...



4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:





