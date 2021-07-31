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Uşak ve Hatay'da yangın!

Uşak ve Hatay'da yangın!

Uşak'ın merkez Göğem köyü ve Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler ihbar üzerine bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarına başladı. Gelen yeni bilgilere göre Hatay'daki yangın kontrol altına alındı

Güncel / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:28
Uşak ve Hatay'da yangın!

Uşak'ın merkez Göğem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Göğem köyü göl mevkisindeki ormanlık alanda duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hızla olay yerine giden çok sayıda arazöz, iş makinesi ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Yerleşim yerine yakın alanda başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çubuklu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, dozer ve yer ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan, aynı mahallede sabah saatlerinde de ormanlık alana yakın bahçede yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.


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